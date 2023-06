Người vợ kể báo công an, đưa chồng về đầu thú vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Sau 7 ngày xảy ra vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hi sinh; 2 chiến sĩ công an bị thương và 3 người dân tử vong, PV VietNamNet đã về xã Cư Pơng, huyện Krông Búk - nơi có nhiều đối tượng tham gia vào vụ việc, để tìm hiểu rõ hơn.

Tại nhà đối tượng Y Kuik Ajun (27 tuổi) ở buôn Ea Liăng, khi gặp phóng viên, chị H B'ruinh Kbuor (26 tuổi, vợ của Y Kuik Ajun) đã òa khóc kể lại sự việc.

Chị H B'ruinh Kbuor cho biết, trước khi rời khỏi nhà, chồng chỉ nói đi làm thuê ở Đồng Nai, nhưng khi thấy họ đăng hình chồng lên mạng mới biết chồng tham gia nhóm tấn công trụ sở xã.