Người Việt trước năm 1945 đi du lịch có gì đặc biệt?

Trong số các tờ kể trên, Nam Phong tạp chí đăng tải nhiều bài du lịch, du khảo nhất. Từ số 10 (tháng 4/1918) đến số 207 (tháng 12/1934), có tới 93 số có bài thể loại du lịch, du khảo.

Tri Tân tạp chí tồn tại không dài (khoảng 5 năm, Số 1 ra ngày 3/6/1941, số cuối ra ngày 22/11/1945, tổng cộng 212 số báo. Năm 1946, Tri Tân Tạp chí còn ra 2 số mới nữa vào ngày 6/6/1946 và 16/7/1946) những đã định hình sắc nét thể tài du lịch, du khảo, với nhiều đặc điểm nổi bật và giàu giá trị nội dung.

Nam Kỳ tuần báo là tờ báo ra đời khá muộn ở Nam Kỳ do Hồ Văn Trung tức nhà văn Hồ Biểu Chánh, tự Thứ Thiên làm Giám đốc, dưới sự bảo trợ của người Pháp. Dù tờ báo này in được 85 số rồi đình bản (số báo đầu tiên xuất bản ngày 03/9/1942, số cuối cùng in ngày 15/6/1944), nhưng cũng đã giới thiệu tới công chúng không ít các bài du lịch, du khảo của các tác giả đương thời, có nhiều đóng góp cho thể tài này.