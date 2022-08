Người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Mức án nào cho kẻ buôn người?

Trong vụ hơn 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam, Công an tỉnh An Giang đang điều tra về hành vi có dấu hiệu mua bán người và tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, công an xác định được 4 đường dây mua bán người và khởi tố 2 người về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Trả lời VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, ngoài 2 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố về nhiều tội danh.

"Trước tiên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ 40 người này đã sang Campuchia từ khi nào, ai là người đưa sang, làm rõ danh tính của những người liên quan. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy có người đã thực hiện hành vi đưa người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc trái phép, vi phạm quy định về xuất cảnh (không khai báo hải quan, không có giấy tờ hợp lệ) thì cơ quan điều tra sẽ xử lý người môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại Điều 348 Bộ luật hình sự", luật sư Cường phân tích.