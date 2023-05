Người Việt tại Anh tổ chức sự kiện chúc mừng Vua Charles III đăng quang

Bà Hoàng Hải Hà, Chủ tịch Ladies of all nations international UK -Việt Nam (Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Anh – Việt Nam) cho biết: Ngày 7/5, Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Anh – Việt Nam (Ladies of all nations international UK -Việt Nam) sẽ tổ chức Chương trình vinh danh Giải thưởng quốc tế Việt Nam (International Awards Gala 2023).