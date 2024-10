Người Việt ở nơi tâm bão Milton quét qua: Gió gào rú, cửa rung lên

Thay vì đi sơ tán, anh Tuấn Trần (sống ở Sarasota, Florida, Mỹ) chọn ở lại nơi tâm bão được dự báo quét qua. Tiếng gió rít mạnh từng cơn kèm mưa như trút làm nhiều người không khỏi lo lắng. Tối 9/10, gia đình anh Tuấn Trần hoàn thành các công việc chằng chống cuối cùng trước khi bão Milton đổ bộ. Vành mây của bão Milton trùm kín vùng biển phía tây Florida, mang theo mưa trút xuống cả một khu vực rộng lớn, không ngớt suốt cả ngày. Đó là những điều báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Gió gào rú, cửa sổ như sắp bung ra Khoảng 17-18h ngày 9/10 (giờ Mỹ), gió mỗi lúc một mạnh. Tiếng gió rít kèm mưa như trút khiến cả nhà đứng ngồi không yên. Hai vợ chồng anh Tuấn Trần cố gắng trấn an các con, dù họ đã chứng kiến nhiều mùa bão đáng sợ không kém. Trời càng tối, âm thanh gào rú của cuồng phong Milton càng rõ hơn. Anh Tuấn nghe tiếng kêu kẽo kẹt vang lên, cửa sổ đã đóng kín cứ vài phút lại rung lên như sắp bị giật bung. Anh Tuấn Trần nghe dự báo trên truyền hình ước tính sức gió ở ngưỡng 193km/h (cấp 3 - theo thang đo của Mỹ) nhẹ hơn so với cấp 5 được dự báo trước đó. Tuy cường độ có giảm nhưng tiếng gió dữ dội bên ngoài làm mọi người không thể yên tâm. Khoảng 21h, bão chính thức đổ bộ, tiếng gió gầm vang lên tứ phía, luồn lách vào những khe hẹp. Giữa bóng đêm mịt mùng, các cây trồng xung quanh nhà oằn mình chịu đựng sức gió khủng khiếp. Trong khi nhiều gia đình hàng xóm, bạn bè theo dòng ô tô rời Florida tránh bão dữ, anh Tuấn Trần và gia đình chọn ở lại. Gió gào rú dữ dội bên ngoài nhà anh Tuấn Trần lúc bão đổ bộ (Nguồn: Nhân vật cung cấp). Với nhiều người, ở lại vùng tâm bão sẽ đi qua là quyết định liều lĩnh, nhưng anh Tuấn Trần đã tìm hiểu kỹ từ hàng xóm sống lâu năm tại Sarasota. Theo phân chia vị trí ảnh hưởng của bão Milton, gia đình anh Tuấn Trần là nơi không thuộc diện bắt buộc phải đi sơ tán, không có nguy cơ ngập lụt hay sạt lở đất. Nhiều siêu thị ở Florida hết giấy vệ sinh do nhiều người mua trước bão (Ảnh: WUT). "Trong trường hợp, cả nhà quyết định đi có thể gặp phải nhiều tình huống như tắc đường, ngập lụt. Khi đã đi sơ tán phải tính chuyện trở về. Sau bão, các cây xăng có thể bị mất điện, không có nhiên liệu để bán, đường bị ngập... Tất cả những điều đó đều tiềm ẩn rủi ro nên tôi quyết định ở lại", anh Tuấn Trần nói. Từng trải qua 7 ngày không có điện sau bão Khoảng 22h ngày 9/10, phần tâm bão đã đi qua khu vực Sarasota, hướng về Tampa - đô thị lớn của Florida với hàng triệu cư dân sinh sống. Gió đang dữ dội đột nhiên im bặt. Với kinh nghiệm của mình, anh Tuấn Trần hiểu đó chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi. Khoảng 15 phút sau, một đợt cuồng phong của đuôi bão sẽ ập đến, dự báo còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trong đêm tối, biến thế trước nhà đột nhiên bị nổ, điện chập chờn rồi bị cắt hẳn. Khắp căn nhà là bóng tối, trẻ con có vẻ thích thú nhưng trong lòng anh Tuấn Trần chưa hết âu lo vì gió vẫn rít lên từng cơn mạnh mẽ. Cây cối và cột điện gẫy đổ khi bão Milton đổ bộ (Ảnh: Reuters). Sang Mỹ định cư từ năm 2001, anh Tuấn Trần mới chỉ có 6 năm sống tại Florida. Nơi đây có nắng ấm, biển đẹp, khí hậu tương tự Việt Nam nhưng hàng năm đón không ít cơn bão từ Đại Tây Dương. Cách đây 2 năm, khu vực gia đình này sinh sống có một cơn bão lớn ập đến. Gió bão lúc đó đạt cường độ cấp 4 (theo thang đo của Mỹ) tức khoảng 220km/h mạnh hơn Milton. Cơn bão năm đó làm tốc mái nhiều nhà dân, để lại hậu quả nặng nề. Sau khi bão đi qua, anh Tuấn Trần và vợ con cùng hàng xóm sống trong tình trạng 7 ngày không có điện, phải mất một thời gian mới có thể ổn định lại cuộc sống. Trước khi Milton đổ bộ, các cửa hàng, siêu thị đều trong tình trạng đông đúc. Mọi người tích trữ đồ ăn cả tuần lễ đề phòng nước ngập. Tuy nhiên, anh Tuấn Trần chỉ mua vừa đủ các thực phẩm như lạp xưởng, trứng, một ít thịt do chợ địa phương sẽ mở cửa trở lại trong vài ngày tới. Đang sống ở Mỹ nhưng tình nghĩa của những người Mỹ gốc Việt vẫn được phát huy giữa lúc khó khăn. Anh Tuấn Trần và bà con chứng kiến nhiều nghĩa cử đẹp, mời đồng hương đến nhà tránh bão 3-4 ngày với đồ ăn, nước uống miễn phí. Bão vẫn đang càn quét Florida từ hướng tây sang hướng đông, trong thâm tâm anh Tuấn Trần và gia đình cầu mong mọi chuyện sẽ sớm qua. Bà con đi di tản sẽ trở về an toàn, đường phố tấp nập người dân, cuộc sống tươi vui trở lại bên những bãi biển đẹp thơ mộng.