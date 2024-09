Người Việt ở Nhật Bản hỗ trợ người dân trong bão Yagi

Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản cho biết, ngay trong đêm nhận được tin bão lũ, Hiệp hội đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trao một chút tình cảm từ Ban chấp hành Hiệp hội gửi về trong nước.

Còn bà Lê Thương, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây tre chia sẻ: "Trong mấy ngày vừa qua, hôm nào chúng tôi cũng thức rất muộn để xem tin tức trong nước và rất bàng hoàng trước những mất mát, hi sinh mà chúng ta đang phải gánh chịu. Quê hương Quảng Bình của tôi cũng trải qua rất nhiều trận lũ lụt, và đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các đồng bào cả ở trong và ngoài nước. Vì vậy cá nhân tôi cũng mong muốn trong thời điểm cấp thiết này thì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mong rằng sự đóng góp của chúng tôi sẽ đến được kịp thời để an ủi, động viên phần nào mất mát của gia đình những liệt sĩ đã hi sinh, và bên cạnh đó hỗ trợ một chút cho người dân chịu thiệt hại do bão lũ, để họ thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tối qua, khi xem hình ảnh và nghe những tiếng kêu cứu của những người dân ở Thái Nguyên và Yên Bái, tôi nhớ lại trận lũ lịch sử năm 2020 ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Năm nay, trong cơn bão Yagi này, tôi nhận thấy sự đoàn kết của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chúng tôi ở xa nhưng lúc nào cũng hướng về quê nhà. Mặc dù không đến trực tiếp để thăm hỏi các gia đình được nhưng chúng tôi cũng gửi về những tình cảm, mong muốn động viên tinh thần bà con đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai".