Người Việt ở Nam Á: Nhà nóng như lò, cây cối chết dần

Với tình hình này, chị Hương và gia đình luôn chú ý che ô khi ra ngoài, uống nhiều nước, đi bơi hoặc tắm 2-3 lần/ngày để giảm nhiệt.

Trong khi đó, anh Phạm Ngọc Hóa, ở thành phố Lahore (Pakistan), cho biết trong tuần qua thời điểm nóng nhất là ngày 17/4 với mức nhiệt trên 40 độ C. Nhiệt độ trong ngày thường cao nhất vào buổi trưa và giảm nhiều về đêm. Nhiệt độ ban đêm thường dưới 20 độ C, chẳng hạn vào đêm 20/4, nhiệt độ giảm xuống 16 độ C.

Ấn Độ hứng chịu nắng nóng kỷ lục vào năm ngoái. Ảnh: Bloomberg.



Mặc dù thời tiết nắng nóng không phải hiện tượng hiếm ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, nhiệt độ tăng cao kỷ lục và những đợt nóng sớm đang thách thức khả năng bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự gián đoạn đối với nền kinh tế.

Theo CNN, Pakistan, Nepal và Bangladesh đều chứng kiến nhiệt độ lên tới 40°C trong nhiều ngày. Nhiệt độ ở tỉnh Tak, Thái Lan, lên tới 44,6 độ C, mức nóng nhất từng được ghi nhận ở nước này.

Lào cũng phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại trong hai ngày liên tiếp. Vùng nông nghiệp Sainyabuli ghi nhận nhiệt độ 42,9 độ C vào ngày 20/4, và thành phố Luang Prabang ghi nhận mức nhiệt 42,7 độ C một ngày trước đó.

Tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), thành phố Bankura ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 43,7 độ C. Nhiệt độ ở các bang khác cũng tăng vọt lên trên 40 độ C. Chính phủ bang Tây Bengal đã kêu gọi đóng cửa trường học do nắng nóng gay gắt, theo First Post.

Trong khi đó, Urmila Das, một nội trợ ở thành phố Guwahati (Ấn Độ), chia sẻ với AFP rằng gia đình cô đang phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt.