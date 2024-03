Người Việt ở Moscow: 'Tôi bị sốc tâm lý, ám ảnh vì vụ khủng bố'

Trên tàu hỏa từ Saint Petersburg về Moscow tối 22/3, anh Lương Văn Dương (40 tuổi) cho biết chỉ ít giờ sau vụ khủng bố, tại trung tâm thương mại gần nhà ga mà gia đình anh vừa xuất phát cũng có báo động sơ tán.

Ảnh hưởng từ vụ xả súng, nhiều phương tiện công cộng tại Nga bị tạm dừng. Chuyến tàu hỏa về Moscow của gia đình anh Dương cũng bị hoãn, chờ phía cơ quan chức năng điều phối. Họ về đến nhà gần 6h ngày 23/2, cách nhà hát Crocus 43km.

"Chúng tôi bàng hoàng, cầu nguyện mọi bình an đến mọi người", anh Dương nói.

Theo anh, sự kiện khủng bố này đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống người dân, nhiều dự định vào cuối tuần buộc thay đổi hoặc hủy bỏ. Họ đều chung tâm trạng từ hoang mang, lo sợ đến phẫn nộ trước hành động tàn độc của nhóm khủng bố.

Trong ngày quốc tang 24/3, tất cả hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao đều tạm hoãn. Các trung tâm thương mại, khu buôn bán vắng vẻ hơn ngày thường dù là cuối tuần. Tình hình an ninh được siết chặt, chính quyền cắt cử thêm nhiều nhân viên an ninh, cảnh sát, đặc nhiệm kiểm tra kỹ các lối vào ra.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ tấn công khủng bố (Ảnh: Reuters).

Chị Minh Hải (46 tuổi, tiểu thương tại chợ Sadovod) cho biết hiện trường khủng bố cách những khu chợ tập trung đông người Việt Nam sinh sống và làm việc khoảng 20km.

Không chỉ cuộc sống, công việc kinh doanh của chị và một số tiểu thương bị ảnh hưởng. Chính phủ khuyến cáo người dân không tập trung nơi đông người, không nên ra đường nếu không có việc gì cần thiết, nên khu chợ trở nên vắng vẻ.

"Tôi đã bị sốc tâm lý, không tin nổi ngay giữa trung tâm thủ đô Moscow lại xảy ra khủng bố. Sau đó là cảm giác đau đớn và căm phẫn, thương xót những nạn nhân là người dân hiền lành", chị Hải cho hay.

10 năm sống tại Nga, từng nghe đến nhiều vụ tấn công khủng bố nhỏ lẻ, song lần này với chị Hải là cảm giác "kinh khủng đến mức ám ảnh".

Xếp hàng dưới mưa rét chờ hiến máu

Bất chấp mưa rét 3 độ C, chị Chung và chồng hòa vào dòng người xếp hàng, chờ đến lượt hiến máu. Bệnh viện nằm ngay dưới chân tòa nhà chị sinh sống, từ 5 giờ sáng đã có người đến hiến máu, công an bảo vệ an ninh khắp đường phố. Sau gần 2 tiếng, chị Chung mới đến lượt.