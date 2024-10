Người Việt ở Israel: Đi đường cũng phải "cân não" tránh mưa tên lửa

Tiếng nổ lớn rền vang. Bầu trời liên tiếp xuất hiện tên lửa, những đốm sáng bay lơ lửng, càng đến gần, vệt sáng càng lớn. Những trận tấn công khiến cuộc sống của nhiều người Việt ở Israel bị đảo lộn. Nhà ở "điểm nóng" tấn công phải đóng cửa đi ở nhờ "Lo lắng, bồn chồn" là cảm xúc của chị Minh Huệ (người Việt, sinh sống tại thành phố Nahariya, miền Bắc Israel) những ngày này mỗi khi nghe còi báo động có tên lửa. Mỗi âm thanh quá mạnh bất chợt cũng dễ khiến chị liên tưởng đến tiếng bom đạn và giật mình. Cuộc sống của chị Huệ và gia đình chịu nhiều xáo trộn khi căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah leo thang. Đặc biệt, từ sau khi Israel sát hại thủ lĩnh của Hezbollah, các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung Israel hứng chịu nhiều cuộc tấn công hơn. Người dân Israel tìm chỗ trú nấp khi Iran tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters). Nahariya cách biên giới Li Băng chỉ khoảng 25km. Đây là khu vực sản xuất và chứa vũ khí phòng thủ của Isarel nên trở thành một trong những "điểm nóng" tấn công. Sống tại căn chung cư xây dựng lâu năm, chỉ có hầm trú ẩn chung dưới chân tòa nhà. Vì vậy, vợ chồng chị Huệ quyết định di chuyển tới nhà bố mẹ chồng để ở nhờ. "Nhà chồng tôi có hầm trú ẩn ngay trong nhà nên an toàn hơn. Trong hầm có đồ ăn tích trữ và đồ dùng thiết yếu cơ bản. Mỗi lần nghe còi báo động, tôi nhanh chóng vào hầm tránh trú. Tình hình giao tranh căng thẳng nên tôi và gia đình luôn thực hiện theo các chỉ dẫn, hạn chế ra ngoài đường khi không có việc cần thiết", chị Huệ chia sẻ. Chị Huệ kết hôn với chồng là người Isarel và mới sang đất nước Trung Đông này từ tháng 1/2024. Lần đầu chạy loạn khi có báo động tên lửa, chị Huệ hoảng loạn tới mức không kịp đeo dép. Người phụ nữ vẫn chưa thể quen với lối sống thời chiến, thường xuyên có báo động, tấn công vũ khí. "Mỗi lần nghe báo động tôi lo lắm", chị Huệ kể. Theo chị Huệ, hiện các trường học tại thành phố Nahariya đã phải đóng cửa. Lớp học tiếng của chị Huệ cũng chuyển về học online. Một số cơ quan hành chính cũng tạm dừng hoạt động. Dù đã tránh trú tại nhà bố mẹ chồng nhưng hàng ngày, chị Huệ vẫn phải di chuyển một quãng đường dài tới nơi làm việc. Khu vực này chịu nhiều đợt tấn công hơn nên vừa làm việc, chị Huệ vừa chú ý cập nhật tin tức để không bỏ lỡ thông báo từ Lực lượng phòng vệ của Israel (IDF). "Những ngày này, tôi được gia đình chồng quan tâm, trấn an, nhiều bạn bè, người thân cũng liên tục hỏi thăm tình hình", chị Huệ kể. Biết người thân lo lắng cho mình, người phụ nữ Việt thường cập nhật thông tin cho người thân trong nước một cách ngắn gọn để mọi người an tâm. 20 phút cân não của bà mẹ Việt trên chuyến xe bão táp Đêm 1/10, Iran phóng khoảng 200 tên lửa nhằm vào Israel để báo thù cho cái chết của các thủ lĩnh Hezbollah, Hamas. Cuộc tấn công khiến khoảng 10 triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn. Các chuyên gia Trung Đông nhận định, đây là cuộc tấn công tên lửa chưa từng có của Iran vào Israel. Theo Tham mưu trưởng IDF, Iran tấn công các khu dân cư và gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều thường dân. Nhờ khả năng phòng thủ đáng tin cậy của Israel, nên thiệt hại tương đối nhỏ. Quân đội Israel hôm 2/10 cũng thừa nhận một số căn cứ của nước này đã trúng tên lửa đạn đạo của Iran đêm 1/10. Tối 1/10, ngồi trên xe buýt về nhà giờ tan tầm, chị Vũ Linh không khỏi nóng ruột khi trên đường phố Tel Aviv, dường như ai cũng vội vã. Trước đó, như nhiều người dân sinh sống ở Israel, chị Linh nhận được thông tin cảnh báo, trong ngày 1/10, Iran có khả năng sẽ tấn công Isarel. Tuy nhiên, họ chưa biết chính xác thời gian nào trong ngày. Chiếc xe bus đang di chuyển bình thường bỗng khựng lại. Ngoài đường, nhiều phương tiện cá nhân cũng ngừng di chuyển. Còi báo động rú inh ỏi. Tài xế mở cửa xe, chị Linh cùng các hành khách hối hả bước xuống… Không ai nói nhưng tất cả đều hiểu, tên lửa từ Iran đang bay đến. Nếu không xuống hầm trú kịp thời, họ có thể sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Chị Linh sinh sống ở Isarel một thời gian khá dài. Chị kết hợp cùng chị Nguyễn Kim (43 tuổi, quê Đồng Nai) mở một cửa tiệm làm đẹp. Cuối giờ chiều 1/10, chị thúc giục đồng hương người Việt nhanh chóng dọn dẹp để đóng cửa về nhà sớm. Tuy nhiên, vì đang làm dở liệu trình chăm sóc cho khách hàng nên cả hai rời cửa hàng khi thành phố đã lên đèn. Hai phụ nữ Việt có chuyến xe về nhà đầy lo lắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Từ cửa hàng về nhà chỉ khoảng 20 phút đi xe buýt nhưng cả hai cảm thấy dường như lâu hơn hẳn mọi ngày. "Đó là chuyến về nhà bão táp. Chúng tôi phải xuống xe 4 lần để chạy loạn vì còi báo động và cảnh báo tấn công vũ khí từ Iran", chị Kim kể. Thời điểm ấy, các tổ hợp phòng không của Tel Aviv liên tục đánh chặn. Nhìn tên lửa sáng rực trên không trung và những màn cản phá rung trời của lực lượng phòng vệ, hai người phụ nữ Việt bàng hoàng, muốn trở về nhà thật nhanh. Trên đường phố, nhiều người không kịp xuống các hầm trú ẩn đành phải núp vào đường hầm, hay sau những chiếc xe, các bức tường vì sợ tên lửa tiếp đất hay mảnh vỡ từ trên cao rơi xuống. Thời điểm đó, 2 con trai đang ở cùng chồng nên chị Kim an tâm phần nào. Tuy nhiên, hai con của chị Linh lại ở nhà một mình. Dù đã dạy các con ghi nhớ kỹ năng tránh trú khi có báo động, nhưng khi nhìn khung cảnh hỗn loạn trên đường, chị Linh vẫn không khỏi suốt ruột. Nhiều năm ở Isarel, cũng từng sống trong điều kiện Israel giao tranh căng thẳng với nhiều lực lượng nhưng chưa khi nào, hai phụ nữ Việt chứng kiến màn "mưa tên lửa" dội xuống Israel trong khoảng 10-20 phút như tối 1/10. "Những tiếng nổ lớn rền vang. Bầu trời liên tiếp xuất hiện tên lửa, những đốm sáng bay lơ lửng, càng đến gần, vệt sáng càng lớn. Hệ thống phòng không tối tân của Isarel liên tục cản phá tên lửa của phía Iran. Tuy nhiên, cũng có những quả tên lửa rơi xuống đất, phát nổ, khói đen mù mịt và làm hư hại cơ sở vật chất", chị Kim kể. Theo chị Kim, vì lực lượng phòng vệ (IDF) đã có báo động trước khi tên lửa bay tới nên người dân đã nhanh chóng di chuyển vào hầm trú. Vì vậy, may mắn giảm thiểu được thiệt hại về người. Tuy nhiên, trên đường về nhà, chị Kim vẫn nhìn thấy khung cảnh tan hoang khi tên lửa rơi bên ngoài một trường học. Cửa kính vỡ vụn, trần nhà tả tơi và một hố sâu xuất hiện ngay trên mặt đất. Tại thành phố Netanya, nhiều người Việt sinh sống tại đây cũng chứng kiến "mưa tên lửa" sáng rực trên bầu trời. "Cảnh báo IDF đưa ra theo khu vực. Đôi khi cùng một thành phố nhưng có nơi người dân phải vào hầm trú ẩn, có nơi cùng lúc lại quan sát được tên lửa bay. Đứng trên nhà nhìn ra xa, chúng tôi chỉ cầu mong không có ai bị thương", chị L. N chia sẻ. Sau cuộc tấn công hàng loạt của Iran tối 1/10, Chính phủ Isarel thông báo, trên khắp đất nước chỉ có 2 người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một số người khác đã được điều trị vết thương nhẹ sau khi bị ngã khi đang chạy tìm nơi trú ẩn và bị lo lắng tột độ. Cuộc tấn công tên lửa diễn ra trước thời điểm Israel đón Tết năm mới của người Do thái - Lễ Rosh Hashanah - ngày 3/10. Vào dịp lễ đặc biệt, chị Huệ, chị Kim cùng nhiều người Việt đều cầu mong những điều tốt đẹp, bình an và hòa bình cho năm mới.