Người Việt ở Hong Kong chia sẻ cảm nhận về sự phát triển của đất nước

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) về những thay đổi của đất nước sau 48 năm chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nghệ sỹ kèn Fagot Nguyễn Bảo Anh, tốt nghiệp Nhạc viện Hoàng gia Anh và hiện là giảng viên Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, cho biết là một nghệ sỹ Việt Nam sinh sống nhiều năm xa quê hương, anh luôn cập nhật mọi thông tin về sự phát triển của đất nước, vui mừng trước những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước nói chung và văn hóa nói riêng.

Chia sẻ những cảm nhận của mình trước sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước, nghệ sỹ piano Nguyễn Bích Trà, cho biết dù xa Việt Nam từ năm 1987 nhưng chị thường xuyên về thăm gia đình, biểu diễn và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho các bạn trẻ.

Nghệ sỹ piano Bích Trà (ngồi hàng đầu) trong buổi biểu diễn tại Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp/Vietnam+)

Chị đã học tập, sinh sống và làm việc ở Nga và Anh một thời gian rất dài trước khi chuyển sang Hong Kong vào năm 2018. Năm 14 tuổi, chị được tuyển chọn lưu học trung cấp âm nhạc Gnessin và tiếp tục học với nghệ sỹ Lev Naumov tại Nhạc viện Moskva.

Năm 1997, chị nhận học bổng du học với nghệ sỹ Christopher Elton tại Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh và tốt nghiệp năm 1999.

Chị được bình chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2002 và gần đây đã được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh) cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Nghệ sỹ Bích Trà chia sẻ khi gặp bạn cũ, các anh chị vẫn thỉnh thoảng nhắc lại thời xưa còn nhiều thiếu thốn khó khăn, cả nhạc viện chỉ có một cái đàn cơ (grand).

Đến giờ, cây đàn đó không phải là chuyện hiếm trong các gia đình yêu quý văn hóa giáo dục âm nhạc. Theo nghệ sỹ Bích Trà, đây chỉ là một góc nhìn nhỏ nhưng cũng có thể phản ánh được sự thay đổi chuyển mình của Việt Nam sau nhiều năm phát triển.

Theo chị Bích Trà, một trong những điểm chị thích nhất ở Hong Kong đó là sự quan tâm đến giáo dục được chú trọng rất cao từ chính sách xã hội cũng như các cá nhân.

Hong Kong có nhiều trường từ tiểu học tới đại học xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng quốc tế và thực sự sẽ là một tiềm năng lớn nếu phát triển được kênh trao đổi, hợp tác văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Hong Kong.