Người Việt năm châu tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Khắp năm châu, kiều bào Việt Nam đã cùng chung tay hướng về Tổ quốc, chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Từ Liên bang Nga, Campuchia, đến Lào, Iran và nhiều quốc gia khác, tinh thần tương thân tương ái đã được lan tỏa mạnh mẽ. Những hành động thiết thực, những khoản quyên góp quý báu đang góp phần giúp đồng bào vùng bão lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 13/9, tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga), Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã phát động lễ quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đặng Minh Khôi, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán đóng góp ít nhất một ngày lương để hỗ trợ đồng bào trong nước. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga nhấn mạnh rằng: dù xa xứ, tình yêu Tổ quốc luôn gắn kết mỗi người Việt với quê hương. Đến 10h sáng cùng ngày, số tiền quyên góp được đã vượt 30.000 USD, thể hiện tấm lòng sâu sắc của cộng đồng người Việt tại Nga dành cho đồng bào vùng bão lũ. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại từ cơn bão số 3. (Ảnh: TTXVN) Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ tiếp nhận tiền ủng hộ từ cộng đồng người Việt tại Campuchia. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định, sự đóng góp của bà con, dù lớn hay nhỏ, đều là minh chứng cho truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Tổng số tiền gần 40.000 USD đã được quyên góp, trong đó doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VCBA) đóng góp gần 20.000 USD, cộng đồng người Campuchia gốc Việt thông qua Hội Khmer - Việt Nam ủng hộ hơn 14.000 USD. Ông Heng LiHong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VCBA, cho biết các doanh nghiệp và cá nhân đều nhanh chóng chung tay, thể hiện tinh thần đoàn kết với đồng bào trong nước. Tại Iran, ngày 12/9, toàn thể cán bộ, nhân viên, phu nhân/phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran đã tiến hành quyên góp, ủng hộ đồng bào ta tại các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Số tiền quyên góp được chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Công đoàn Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tại Lào, cộng đồng người Việt và Phật tử tại Vientiane đã quyên góp được 300 triệu đồng để ủng hộ các nạn nhân bão lũ ở Việt Nam và Lào. Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng Ban điều phối, hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh sự đoàn kết giữa hai dân tộc Lào - Việt trong những thời điểm khó khăn nhất. Ngày 12/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phát động phong trào ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đại sứ quán quyên góp được 50 triệu đồng, sẽ chuyển về cơ quan chức năng trong nước, nhằm giúp đỡ bà con tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai. Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả con bão số 3. (Ảnh: SCOV) Cùng ngày, tại buổi làm việc thường kỳ với Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, ông Hà Hoàng Hải, cũng đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả cơn bão số 3, trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Đại sứ kêu gọi các tổ chức, tập thể, cá nhân người Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đang sinh sống, học tập, làm việc tại Ba Lan phát huy truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, dành sự sẻ chia và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất để hỗ trợ đồng bào đang chịu hậu quả của cơn bão số 3, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Tại buổi phát động, Đại sứ Hà Hoàng Hải trao cho ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội người Việt số tiền 5.000 PLN, đóng góp chung vào quỹ hỗ trợ của cộng đồng người Việt, để phần nào chia sẻ với những thiệt hại mà đất nước, nhân dân đang gặp phải. Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cũng tổ chức buổi quyên góp để hỗ trợ đồng bào đang chịu hậu quả của cơn bão số 3. Toàn thể cán bộ, nhân viên, phu nhân Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước hơn 20 triệu đồng. Đại sứ quán cũng gửi thư tới Hội người Việt Nam tại Hungary chủ trì kêu gọi các hội đoàn, bà con người Việt Nam tại Hungary chung tay giúp đỡ, động viên tinh thần và vật chất, giúp đồng bào trong nước vượt qua phần nào hoàn cảnh khó khăn hiện nay do thiên tai gây ra và sớm ổn định cuộc sống sau khi bão tan, nước rút. Ngày 12/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của bão số 3. Chia sẻ những mất mát to lớn của đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3, mỗi cán bộ nhân viên và phu nhân, phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương. Đại biện Nguyễn Đức Minh cũng thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kêu gọi các hoạt động tương thân tương ái từ cộng đồng và các hội đoàn người Việt tại Nhật Bản cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối tác Nhật Bản. Các hỗ trợ về vật chất và tài chính có thể liên hệ chuyển trực tiếp đến các địa chỉ tiếp nhận quyên góp giúp đỡ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng của cơn bão hoặc thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.