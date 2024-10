Người Việt ít chuộng, iPhone 16 giảm giá sớm

Theo các nhà bán lẻ, những lần mở bán iPhone trước đây chưa từng xảy ra tình trạng giảm giá sớm như thế hệ iPhone 16 lần này. Các đại lý chính hãng mới đây thông báo giảm giá iPhone 16 khoảng 1-2,5 triệu đồng, tùy bộ nhớ và màu sắc. Theo đó, iPhone 16 dung lượng 128 GB được bán với giá 22 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với giá niêm yết vào thời điểm mở bán chính hãng, ngày 27-9. Giảm nhiều hơn là iPhone 16 bản dung lượng lớn nhất - 512 GB, chỉ còn dưới 30 triệu đồng, giảm 2 - 2,5 triệu đồng so với khi mở bán. Những màu không được chuộng còn giảm giá thêm 200.000-300.000 đồng. Theo các nhà bán lẻ, những lần mở bán iPhone trước đây chưa xảy ra tình trạng giảm giá sớm như năm nay. Dự báo thời gian tới sẽ còn nhiều đợt giảm giá iPhone 16, trong đó có thể bao gồm cả những bản cao. Ghi nhận cho thấy người Việt ít chuộng iPhone 16 tiêu chuẩn so với bộ đôi 16 Pro và 16 Pro Max. iPhone 16 có điểm trừ là vẫn giữ kích thước màn hình 6,1 inch và tần số quét 60 Hz - thiết bị hiếm hoi trong phân khúc trên 20 triệu đồng vẫn duy trì thông số này. Do đó, trong cơ cấu bán hàng của các nhà bán lẻ, iPhone 16 và 16 Plus chỉ chiếm khoảng 10%. iPhone 16 là thế hệ iPhone ghi nhận tốc độ giảm giá nhanh nhất kể từ thời điểm mở bán Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, năm ngoái, iPhone 15 mở bán được gần 2 tháng mới có đợt điều chỉnh giá tương tự iPhone 16. Cũng nhờ giảm giá, doanh số của chuỗi bán lẻ này tăng khoảng 25%. Năm nay, ông Huy cũng hy vọng đợt giảm giá sớm sẽ giúp iPhone 16 và 16 Plus - vốn bị chê - sẽ được tiêu thụ được tốt hơn. Đại diện Di Động Việt cho hay với lần điều chỉnh giá đầu tiên của iPhone 16, cộng với việc hệ thống tung gói ưu đãi đến 11 triệu đồng, doanh thu của nhà bán lẻ này tăng khoảng 30%. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường vẫn khá tốt, thậm chí có thể tăng khi các sản phẩm phụ kiện trong hệ sinh thái của Apple được mở bán chính thức. Tại Di Động Việt, tỉ trọng iPhone 16 chiếm khoảng 14% tổng doanh số toàn series. Riêng iPhone 16 Pro Max tuy không còn quá khan hiếm như giai đoạn đầu mở bán nhưng vẫn chưa hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng tại thị trường Việt Nam. Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple của hệ thống FPT Shop, cho hay tỉ trọng của phiên bản iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro trong tổng doanh số bán hàng của cả thế hệ iPhone 16 series là 30%, trong khi iPhone 16 Pro Max chiếm đến 70%. Điều này cho thấy thị hiếu của người dùng smartphone vẫn nghiêng về các bản cao cấp.