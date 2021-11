Người Việt gặp khó khi đi nước ngoài vì giấy tiêm vaccine thiếu tiếng Anh

Your browser does not support the audio element.

Chiều 25/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố những ngày qua.

Trả lời câu hỏi về việc một số người dân TPHCM khó khăn khi đi nước ngoài vì vướng giấy xác nhận tiêm vaccine Covid-19, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc HCDC - thừa nhận có thực trạng này xảy ra.