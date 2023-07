Người Việt đi làm thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II là 7 triệu đồng, giảm 79.000 đồng so với quý I và tăng 355.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,37 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8 triệu đồng so với 5,8 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (8,5 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng).

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, thu nhập bình quân của người lao động trong quý II giảm so với quý trước là xu hướng quan sát thường thấy trong các năm gần đây (từ năm 2019-2021). Nguyên nhân của sự sụt giảm này đến từ việc các khoản thu nhập phụ trội bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán thường được chi trả chủ yếu trong quý I.

So với cùng kỳ năm 2022, đời sống của người lao động quý II được cải thiện chậm hơn. Mặc dù, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, nhưng tốc độ tăng thu nhập giảm gần một nửa so với tốc độ tăng của quý II/2022 (tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động quý II so với cùng kỳ năm 2022 là 5,4%, trong khi tốc độ tăng thu nhập bình quân của quý II/2022 so với cùng kỳ năm 2021 là 8,9%).

Lao động tại các khu công nghiệp gặp khó