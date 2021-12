Người Việt có một kiểu ăn lẩu "độc khủng khiếp", vừa hại khoang miệng lại khiến dạ dày, thực quản dễ hình thành khối u ung thư

Mặc dù các món lẩu được yêu thích cũng một phần vì nó rất nóng hổi, đem lại cảm giác ấm áp. Nhưng việc ăn lẩu quá nóng rất dễ làm tổn thương khoang miệng, dạ dày và thực quản.

Bác sĩ Nguyễn Đình Bình (Giảng viên y học trường Đại học Đông Đô) đánh giá: Khi ăn lẩu, chúng ta thường để thực phẩm sôi liên tục khiến cho nhiệt độ thức ăn luôn nóng, có khi vượt quá 100 độ C. Việc ngay lập tức gắp rau, thịt từ nồi lẩu đang nóng hổi, chưa kịp chờ cho đủ nguội đã bỏ vào miệng có thể dẫn đến bỏng niêm mạc miệng bởi miệng thường chỉ chịu được mức nhiệt khoảng 50 độ C. Hơn nữa, nuốt thực phẩm nóng cũng có thể gây bệnh viêm dạ dày cấp tính hoặc viêm thực quản cấp tính. Đây là kiểu ăn lẩu tiềm ẩn nhiều tai nạn không đáng có.

Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng từng cảnh báo nguy cơ khi tiêu thụ đồ uống, thực phẩm quá nóng. Theo WHO, việc sử dụng đồ ăn nóng trên 65 độ C cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản, ung thư khoang miệng, vòm họng.