Người Việt có lười biếng?

Mới đây, trên Quora (loại hình mạng xã hội tương tự như các trang hỏi đáp kiểu Yahoo) xuất hiện một câu hỏi "Vì sao người Việt làm việc chăm chỉ mà vẫn chưa giàu?". Câu hỏi này ngay lập tức nhận được nhiều câu trả lời, của cả người Việt lẫn người nước ngoài, bao gồm cả những người nước ngoài từng sống ở Việt Nam. Trong số này đáp án được cho là góc nhìn của một người nước ngoài được thích (like) và chia sẻ (share) khá nhiều. Nội dung câu trả lời khá dài, nhưng ý cơ bản nhất là Việt Nam vẫn chưa giàu vì người Việt lười. Dĩ nhiên quan điểm đó đã gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí gây sốc vì chúng ta vẫn quen với nhận xét rằng người Việt cần cù, chăm chỉ.

Nói thẳng ra, không chỉ ở Việt Nam, nước nào cũng vậy, có người nọ, người kia. Không thể lấy một nhóm để đại diện cho cả cộng đồng và kết luận "người nước này chăm, người nước kia lười". Chưa kể, trình độ phát triển của một nền kinh tế không chỉ được quyết định bởi yếu tố chăm chỉ hay lười biếng của người dân nước đó, mà tổng hợp bởi rất nhiều yếu tố khác nhau.

Ngoài ra, lười biếng hay chăm chỉ cũng cần xét đến những lĩnh vực cụ thể: Lười là lười cái gì? Lười ở đây có thể hiểu là lười lao động (lười làm việc), lười vận động, lười tư duy, lười đổi mới, lười sáng tạo hay cụ thể như lười đọc sách. Còn nếu chỉ nói khơi khơi một quốc gia chưa giàu vì người dân lười, thì đó là một nhận định chủ quan và có phần không thỏa đáng.

Cảnh tắc đường trong giờ cao điểm ở Hà Nội, tháng 3/2022 (Ảnh minh họa: Hữu Nghị)

Xét về lao động, người Việt Nam có lười không? Không dễ để kết luận. Đúng là so với một số quốc gia trong khu vực, năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp và cần được cải thiện. Tuy nhiên, về tốc độ tăng, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), năng suất lao động của người Việt Nam những năm gần đây đã có bước tăng trưởng ấn tượng, nhất là so với các nước trong khu vực ASEAN. Giai đoạn 2011-2019, năng suất lao động theo sức mua tương đương PPP 2011 của Việt Nam tăng trung bình 4,87%/năm, cao hơn so với mức tăng bình quân của Singapore (1,37%/năm), Malaysia (2,04%/năm), Thái Lan (3,17%/năm), Philippines (4,33%/năm), Indonesia (3,59%/năm)…