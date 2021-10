Người Việt chiếm đóng credit trong bom tấn hành động của Han So Hee

Sau Squid Game, Netflix Hàn Quốc tiếp tục tung ra bom tấn mới là My Name - series hành động báo thù với sự tham gia của Han So Hee. Bộ phim này vừa ra mắt đã đón nhận cơn mưa lời khen từ khán giả và giới phê bình, được mệnh danh là cú lột xác hoàn hảo của Han So Hee khỏi cái mác "mặt đẹp diễn đơ".

Không chỉ dừng lại ở đó, My Name còn gây ấn tượng vì mức độ bạo lực cũng như các phân cảnh hành động đẹp mắt. Thế nhưng ít ai biết, những cảnh phim mãn nhãn của My Name cũng có sự tham gia thực hiện của ekip người Việt.