Người Việt chạy khỏi casino Campuchia: Khởi tố 2 kẻ tổ chức xuất cảnh trái phép

Chiều 22/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi), đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hai bị can Lê Văn Danh và Nguyễn Thị Lệ.