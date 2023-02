Người Việt chật vật trong giá rét kỷ lục ở Nhật, Hàn

Để tiết kiệm, cô tranh thủ hong khô quần áo mới giặt khi bật máy sưởi lúc ngủ, điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh không quá thấp vì "độ tươi thức ăn không bị ảnh hưởng nhiều trong mùa này".

Hàng dài xe tải nối đuôi nhau trên tuyến cao tốc Shin-meishin ở thành phố Suzuka, tỉnh Mie, Nhật Bản ngày 25/1. Ảnh: AFP

Nhiều người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc cũng đối mặt với tình cảnh chật vật tương tự trong đợt lạnh kỷ lục.

Cao Bá Long, 24 tuổi, sinh viên sống 5 năm tại thành phố Gyeongju, miền trung Hàn Quốc, cho biết mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm và thời tiết lạnh giá cũng kéo dài hơn.

"Nhiệt độ thấp nhất năm ngoái khoảng -7 đến -9 độ C, năm nay giảm sâu từ -10 đến -15 độ C, thậm chí -17 độ C. Tôi mặc thật ấm khi đi làm, về tới nhà là phải bật hệ thống sưởi", Long nói.

Thời tiết âm độ kéo dài khiến gia đình Vân Giang ở Seoul khổ sở vì tình trạng đường ống nước trong nhà vệ sinh bị đóng băng, gây bất tiện rất lớn.