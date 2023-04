Người Việt chật vật giữa làn sóng nhiệt lịch sử ở châu Á

Anh Trọng Hiếu cho biết thời tiết ở Pasay mang cảm giác hầm nóng, do nằm ở vùng eo biển. Ảnh: NVCC.



Trước tình hình nắng nóng hiện tại, theo quan sát của anh Hiếu, người Philippines khi ra đường chọn những trang phục khá thoải mái.

“Họ thiên mặc đồ ngắn và mát, ít mặc áo khoác, khi đa phần di chuyển bằng ôtô. Một số người - đặc biệt là phụ nữ - thường phải sử dụng ô che nắng”, anh kể. Anh Hiếu cho biết nơi mình sống không có cảnh báo đặc biệt từ địa phương, do không có hiện tượng bất thường.

Trái ngược với khu vực thủ đô Manila, những nơi khác ở Philippines như thành phố San Jose ở tỉnh Occidental Mindoro hay thành phố Bugutan ở tỉnh Agusan del Norte từng ghi nhận mức nhiệt 47 độ C vào cuối tháng 3. Thành phố Roxas, Dauis và Massin cũng từng đạt mức 43 độ.

Tại Philippines, nhiệt độ 33-41 độ C được xếp vào nhóm đặc biệt cẩn trọng (mức cao thứ ba), trong khi đó, 42-51 độ C sẽ được coi là nhiệt độ nguy hiểm, dễ xảy ra tình trạng chuột rút do nhiệt hoặc sốc nhiệt.

Với thời tiết ở Pasay, anh Hiếu cũng cho biết do nằm ở eo biển nên mật độ hơi nước cao, do đó mang cảm giác nóng hầm hập hơn.

Trong khi đó, tại Thái Lan, mùa nóng ẩm thường đến trong thời gian này, song các đợt nắng nóng vào năm nay vẫn khắc nghiệt hơn dự kiến.

Nhiệt độ tại tỉnh Tak ở nước này ngày 15/4 đạt mức 45,4 độ C, vượt qua kỷ lục nhiệt độ cao nhất đất nước được thiết lập vào năm 2016 tại tỉnh Mae Hong Son (44,6 độ C), theo Bangkok Post.

Lo ngại