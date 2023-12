Người tự xưng 'sư thầy Thích Tâm Phúc' bị bắt vì tội lừa đảo

Khi hành vi bị phát hiện, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co chối tội thì Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Trước sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, năm 2010, Phúc tự lập trái phép Chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc và trụ trì Chùa Ngộ Chân Tử.

.Cơ quan chức năng đã mời làm việc, xử phạt hành chính, yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, Phúc tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty, doanh nghiệp.

Kết quả xác minh, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi tất cả các giấy phép. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lương Ý