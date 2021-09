Người tự xưng 'Ngọc hoàng đại đế' trấn yểm Covid-19 bị mời làm việc

Ngày 23/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, qua rà soát thông tin trên mạng Internet, Sở phát hiện tài khoản mạng xã hội Youtue có tên "Thầy Long 0984133133" (đường dẫn: youtube.com/c/LongLuongGia); Tài khoản Facebook cá nhân có tên "Luong Gia Long(Ghế Mẫu Cửu Trùng)", đường dẫn: facebook.com/longluonggia79, đăng tải đăng tải khoảng 200 video clip do ông Lương Chính Khang thể hiện.



Thời gian gần đây tài khoản này còn đăng tải video thờ cúng, trấn yểm để tiêu diệt dịch bệnh Covid-19, đây là những thông tin không được cơ quan chức năng thẩm định, lợi dụng tín ngưỡng để truyền đưa thông tin có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Người tự xưng "Ngọc hoàng đại đế trấn yểm Covid-19". Ảnh từ Youtube của người này.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức xác minh nội dung đăng tải trên mạng xã hội, việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội,



Ngày 22/9, Sở đã ban hành văn bản mời ông Lương Chính Khang đến làm việc, xác minh thông tin truyền đưa trên mạng Internet.



Tuy nhiên, Sở nhận được thông báo của UBND phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm) về việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với ông Lương Chính Khang do di chuyển từ TP HCM về Hà Nội.



Theo quyết định, ông Khang phải chấp hành quyết định cách ly từ ngày 21/9 đến hết ngày 5/10/2021.



Vì vậy, ngày 23/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có thông báo thay đổi gian làm việc với ông Lương Chính Khang đến 9 giờ ngày 6/10.



Trước đó, trong một số clip đưa lên mạng Youtube, ông Lương Chính Khang tự xưng là "Thầy Long", nhận mình "giáng trần xuống Việt Nam", có khả năng giảm số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở TP.HCM xuống mức thấp nhất bằng cách dịch chuyển lư hương.



Người đàn ông này "tiết lộ" rằng, chủng Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam xuất phát từ gia súc, gia cầm, đặc biệt là từ lợn.



Đây cũng chính là lý do tại sao các khu vực "vùng xanh", an toàn vẫn xuất hiện F0.



Thậm chí, "Thầy Long" còn nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng.



"Tôi sẽ không tiêm virus vào người khi thể trạng tôi đang khỏe mạnh. Con tôi chuẩn bị nhập học, nhà trường đề nghị phải tiêm chủng mới được đến trường, tôi chấp nhận bảo lưu kết quả của cháu để sang năm cháu nhập học", người này nói trong clip.



Chưa hết, người này còn dự báo "ở Việt Nam còn một biến chủng đặc biệt vô cùng, kinh khủng lắm, bị và kết thúc trong vòng 2 ngày".



"Thầy Long" nhấn mạnh bản thân chống Covid-19 bằng cách "tiêu diệt các thế lực tạo ra hiện tượng này".



Không chỉ đăng tải những clip nói về Covid-19 mà tài khoản YouTube của người đàn ông này còn đăng nhiều clip nhảm nhí về tâm linh huyền bí, truy bắt âm binh, xem bói ngay tại nhà khiến nhiều người bức xúc.



Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho rằng, việc cá nhân tự xưng là "Thầy Long" đăng tải các clip trên không phải là việc làm mang tính chất lệch lạc mà là xuyên tạc, xúc phạm tín ngưỡng.



Theo đại diện Sở, những vụ việc vi phạm pháp luật như vậy thì cơ quan an ninh văn hóa sẽ vào cuộc, làm rõ, xử lý theo quy định.



Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP Hà Nội cũng nhận định đây không còn là hành động vô văn hóa, tuyên truyền mê tín dị đoan, thông tin sai sự thật, mà có dấu hiệu vi phạm theo điều 5 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi nghiêm cấm nhiều nội dung, trong đó có nội dung cấm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.