Người tự xưng 'Ngọc hoàng Đại đế' bị 'sờ gáy' sau nhiều phát ngôn gây sốc

Ngôi nhà ông K. tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh: VTC

Chưa dừng lại ở đó, ông K. cũng từng chống đối, lăng mạ tổ trực chốt khi bị kiểm tra giấy đi đường. Thời gian trước, người này từng sử dụng súng (đồ chơi) đe dọa người khác nên bị phường Xuân Tảo và quận Bắc Từ Liêm xử phạt.

Không những thế, người đàn ông này còn thường xuyên bị đòi nợ do mâu thuẫn trong vấn đề đặt cọc cúng bái. Người này dán biển quảng cáo "Thầy Long bái ân đã về", lúc thì đào bới, đục đẽo gây mất trật tự, rồi đổ cả nước thải mất vệ sinh an toàn khu phố.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Chiều 18/9, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc người tự xưng "Ngọc Hoàng đại đế" giúp trăm họ chống Covid-19 bằng… trấn yểm, hiện đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ về vấn đề này.

Người đàn ông tự xưng là Ngọc Hoàng Đại đế, "trấn áp" Covid-19

Đại tá Lê Đức Hùng cho biết: “Ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ những nội dung liên quan đến người tự xưng là “Ngọc Hoàng đại đế” có gây thiệt hại gì cho các nạn nhân và xã hội hay không… Nếu có dấu hiệu phạm tội, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật”.

Còn về thông tin người đàn ông này này đã liên tục đi lại vào Nam ra Bắc trong vòng 1 tuần mà không thực hiện bất kỳ quy định cách ly nào, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Đó là việc quản lý của Y tế, cơ quan công an không quản lý việc đó. Nhưng cơ quan công an đang khẩn trương xác minh làm rõ".

Liên quan đến vụ việc trên, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo Mẫu Việt Nam cũng có đơn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ VHTT&DL, Cục An ninh văn hoá (Bộ Công An), Sở Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan báo chí về việc xúc phạm nghiêm trọng đến hình tượng người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Việt Nam: Quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn của chủ tài khoản YouTube "Thầy Long".