Người trồng na 20 năm cho biết: Muốn chọn na dai ngon ngọt vừa dày cùi, lại ít hạt cứ nhìn vào điểm này

Cách chọn na bở ngon

Những quả na bở có vỏ màu xanh non, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm không nứt. Vỏ của na bở cũng dày và sần hơn so với những quả nai dai. Na bở khi chín thường rất mềm, cầm lên có cảm giác nhẹ tay, cuống của na bở dễ bị tụt ra khỏi quả so với na dai.

Khi chọn na, chúng ta nên chọn những quả mắt na to, màu trắng ngà, không thâm đen hay nứt nẻ. Không nên chọn những quả na có nhiều vết nứt nẻ vì những vết nứt đó có thể sẽ bị chảy nước, bị ủng, khi ăn sẽ không ngon.

Theo Xe và thể thao