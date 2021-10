Người trồng hoa Cần Thơ chất chứa nhiều nỗi lo vụ Tết

Ông Đoàn Hữu Bốn, Giám đốc Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An, phường Long Hòa cho biết, làng nghề hiện có 217 hộ trồng hoa kiểng, trong đó có 90 hộ tại phường Long Hòa và 127 hộ tại phường Long Tuyền. Gần 3 tháng qua, do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khoảng 90 hộ trồng hoa vạn thọ ở làng nghề đã phải để hoa héo khô ngoài đồng vì không thể tiêu thụ. Việc này đã khiến bà con lo ngại thị trường hoa Tết Nhâm Dần 2022 ảm đạm nên giảm quy mô sản xuất.

"Chuẩn bị hoa Tết thì riêng Hợp tác xã cũng như nông dân trong làng nghề giảm khoảng 90%. Do ảnh hưởng vốn, đa số mọi người trồng vào những tháng trước Tết, nhưng 2 tháng rồi toàn phải chặt bỏ, vừa mất vốn, vừa không có phân để trồng. Vụ hoa Tết năm nay người dân rất buồn, không biết trồng có bán được hay không. Người dân trồng ra bán tại chỗ với số lượng rất ít" - ông Bốn chia sẻ.

Dịch gây khó khăn trong khâu vận chuyển, khiến người nông dân khó lại càng khó hơn trong việc mua giống để gieo trồng.

Theo thông lệ hằng năm, từ tháng 6 âm lịch, nông dân thành phố Cần Thơ rục rịch chuẩn bị vào vụ trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán để kịp xuất bán vào tháng 12 âm lịch. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 kéo dài, quy mô và số lượng người trồng hoa đã giảm nhiều.

Đang dọn cỏ mảnh vườn của mình, ông Lương Tấn Tài (62 tuổi), ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, có thâm niên hơn 40 năm trồng hoa kiểng Tết cho biết, thường thì thời điểm này, vườn nhà ông đã có hàng ngàn chậu hoa trồng dọc hai bên. Năm nay, do ở trong nhà thực hiện Chỉ thị 16 suốt gần 3 tháng, khi được nới lỏng giãn cách ông mới dám ra để chuẩn bị trồng, vụ Tết này trễ hơn so với mọi năm rất nhiều.