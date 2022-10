Người trẻ nguy kịch vì đột ngột ngưng tim ngưng thở, bác sĩ cảnh báo gì?

Mới đây, anh T.H.T (44 tuổi) đang làm việc tại công trường xây dựng bỗng đột ngột tím tái, khó thở và ngất đi. Đồng nghiệp đưa anh đến Bệnh viện quận 7 (TP.HCM) trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, mạch và huyết áp không đo được.



Bệnh nhân được hồi sức tim phổi nâng cao với ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng giúp thở, đặt nội khí quản, sốc điện 3 lần. Đo lại điện tim xác định đây là tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.



Sau hồi sức khoảng 15 phút, tim bệnh nhân đập lại, các bác sĩ hội chẩn qua điện thoại với chuyên gia và quyết định chuyển anh T. sang Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Thời gian di chuyển khoảng 15 phút.

Tình trạng bệnh nhân T. trước can thiệp.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định phải tái thông mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp mạch vành cho thấy người bệnh tắc nhánh động mạch liên thất trước (động mạch lớn nhất nuôi tim). Ê-kip đã tái thông bằng cách đặt 1 giá đỡ trong lòng động mạch vành. Thủ thuật kéo dài khoảng 15 phút.



Anh T. được chuyển về Khoa Tim mạch can thiệp theo dõi. Khoảng 1 ngày sau, tình trạng ổn định hơn và được rút nội khí quản. Hiện, người đàn ông 44 tuổi đã hết đau ngực, tự thở khí trời, đi lại bình thường, mạch và huyết áp ổn định; điện tim, siêu âm tim và các xét nghiệm cận lâm sàng bình thường.



Đây không phải trường hợp hiếm gặp. Mới đây, ông N.N.Đ (58 tuổi) đang bơi bỗng bị đau ngực, khó thở. Khoảng 30 phút sau, người dân phát hiện ông tím tái nên gọi cấp cứu. Khi y tế tiếp cận, ông đã mê, ngưng tim ngưng thở, mạch và huyết áp không đo được.



Đội cấp cứu 115 tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao với ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng giúp thở, đặt nội khí quản ngay trên xe cứu thương, xử lý sốc điện 5 lần (có biểu hiện rung thất). Sau khoảng 50 phút, bệnh nhân có tim đập lại và chuyển ngay đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.



Các bác sĩ nhận định đây là một ca nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngưng tim ngoại viện đã hồi sức thành công. Kết quả chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc nhánh động mạch lớn nhất nuôi tim. Ê-kip can thiệp đã xử lý tái thông, đặt 1 giá đỡ trong lòng động mạch vành, hoàn thành trong 30 phút.



Tuy nhiên, bệnh nhân bị suy đa cơ quan sau ngưng tim ngưng thở kéo dài, tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân phải thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh và nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Tình hình tốt dần, sau 18 ngày, ông Đ. được cai máy thở và rút nội khí quản.



Theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Cao Phương Duy, Phó Giám dốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đây là những trường hợp điển hình ngưng tim ngưng thở do rối loạn nhịp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.