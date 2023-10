Người trẻ hiến tóc, tiếp sức cho bệnh nhân ung thư vú

Nằm trong chuỗi hoạt động tại sự kiện “Ngày Hội Nón Hồng” do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam tổ chức, hoạt động hiến tóc năm nay với chủ đề “cho tóc sống thêm lần nữa” với mong muốn trả lại sự tự tin, truyền năng lượng và gieo hy vọng đến cho các chiến binh hồng trên con đường chống lại bệnh tật đã thu hút 1.500 người dân trong và ngoài TP. Hồ Chí Minh tham gia. Rất nhiều bạn trẻ không ngại cắt "phăng" mái tóc được nuôi dưỡng nhiều năm của mình để gửi tặng đến các bệnh nhân ung thư nhằm góp thêm tinh thần cho họ.

Lặn lội từ Bình Thuận lên Sài Gòn để hiến tóc, Chị Nhựt (27 tuổi, Bình Thuận) hi vọng các bệnh nhân ung thư có thể vui vẻ, lạc quan và có thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật. “Dự định này tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Tôi muốn cống hiến, muốn được san sẻ một phần nào đó cho các người bệnh để họ không cảm thấy bị mất mát, buồn tủi khi mái tóc của mình không còn. Chúng ta vẫn thường nghe rằng “cho đi là còn mãi”, nếu mái tóc của tôi có thể trở thành niềm an ủi, niềm hi vọng cho những người khác thì tôi sẽ hạnh phúc thật nhiều với điều mình đã cho đi”, chị Nhựt tâm sự.

Sau khi hiến tóc, chị Nhựt viết lời chúc để gửi đến các bệnh nhân ung thư vú.

Nuôi tóc dài hơn 5 năm, chị Nguyễn Thị Hoàng Linh (19 tuổi, Bình Chánh, TP.HCM) quyết định cắt ngắn 35cm tóc để hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư vú. “Tôi đã nuôi tóc dài hơn năm 5 rồi và tôi thật sự yêu quý nó. Tuy nhiên, tôi cũng không cảm thấy hối tiếc khi cắt đi, bởi vì tôi biết điều mình làm sẽ mang lại niềm vui cho những bệnh nhân ung thư, mái tóc của tôi rồi sẽ được tái sinh để mang lại một vẻ đẹp mới cho một ai đó.

Tôi biết, có những bệnh nhân ung thư họ khao khát có được một mái tóc đẹp. Do vậy, ngay khi nắm rõ cách thức và thể lệ của chương trình, tôi đã không ngại đăng ký tham gia. Tôi hi vọng, mái tóc của mình sẽ làm cho họ cảm thấy được yêu thương, được quan tâm và đem đến cho họ sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Tôi sẽ tiếp tục hiến tóc cho những bệnh nhân ung thư khi tóc của mình dài đủ số đo mà chương trình yêu cầu”, Hoàng Linh chia sẻ.