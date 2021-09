Người tình màn ảnh toàn hotgirl 9X của Thanh Sơn

Your browser does not support the video tag.

Thanh Sơn và Khả Ngân trong trích đoạn phim '11 tháng 5 ngày'

11 tháng 5 ngày đang là bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả. Trong phim, Thanh Sơn vào vai Đăng, còn 'hotgirl boxing' Khả Ngân vào vai Nhi. Những khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi này trong các tập phim gần đây khiến người xem mê mẩn, thậm chí còn muốn hai diễn viên chính yêu nhau luôn ngoài đời vì họ quá đẹp đôi, lại đang độc thân.

Khả Ngân là người tình màn ảnh mới nhất đóng cặp với Thanh Sơn. Nữ diễn viên kém Thanh Sơn 6 tuổi và được nhận xét diễn xuất ăn ý với nam diễn viên. Ngay cả các diễn viên như Hồng Diễm, Hương Giang, Nguyệt Hằng... cũng phải thốt lên rằng cặp này quá đẹp đôi.