Người tình làm lộ cung đường trốn chạy của nghịch tử giết bố ruột

Bước ngoặt của cuộc truy lùng Nguyễn Văn Minh chính là việc các tổ truy bắt của công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một đối tượng nữ nghi vấn tại khu vực rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp, thuộc bản Cửa Mẹt, xã Ngân Thủy. Người này là Nguyễn Thị Phượng (SN 1982, trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy) - bạn gái của nghi phạm Minh.

Theo Thượng tá Nguyễn Như Lam - Phó Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, nghi phạm rất giỏi về địa hình, thường xuyên không có mặt tại gia đình; chủ yếu sống ở vùng rừng, có lối sống, sinh hoạt khá kỳ quái. Biểu hiện tâm, sinh lý của Minh cũng rất khác biệt, do đó để truy bắt được y không phải là điều dễ dàng.

Qua khai thác, Nguyễn Thị Phượng khai nhận được Minh dẫn đi vào khu vực rừng cách nhà đối tượng khoảng 5 km. Tuy nhiên khi biết tin mình bị lực lượng công an truy bắt, Minh đã để Phượng ở lại còn bản thân tiếp tục lẩn trốn vào rừng sâu. Lần theo dấu vết, cơ quan công an cũng phát hiện trong một hang đá tại khu vực rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp, có một chiếc chiếu nghi do đối tượng để lại.

Nhận định nếu không kịp thời khép chặt được vòng vây thì Minh sẽ xuyên rừng lên xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) hoặc vào Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để trốn qua Lào; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng triển khai nhiều tổ truy bắt, sử dụng chó nghiệp vụ, nhanh chóng bao vây tại các điểm nghi vấn.



Sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng sâu, nghịch tử giết cha đã bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Với sự quyết tâm cao, dù thời tiết giá rét, mưa, lực lượng phá án đã kiên trì, quyết tâm siết chặt vòng vây ở khu vực rừng, hẻm núi, hang đá và lán trại hoang ở khu vực rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp, nơi được xác định đối tượng đang lẩn trốn.

Sau 4 ngày, từng khu vực được khép chặt và đến sáng 2/3, tung tích của đối tượng Minh dần lộ rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp ranh với xã Ngân Thủy của huyện Lệ Thủy.

Đến chiều 2/3, cơ quan công an đã dẫn giải được đối tượng Minh ra khỏi rừng, đưa về trụ sở. Bước đầu đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định, buộc nghịch tử giết cha phải trả giá về tội ác của mình.