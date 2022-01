Hiện cháu bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Xanh-Pôn

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Trung Huyên đã khai nhận đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé N.Đ.A., 3 tuổi - con riêng của người tình, khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa

Chia sẻ trên Người Lao Động, một điều tra viên tham gia quá trình đấu tranh với Huyên cho biết nhiều tiếng đồng hồ sau khi bị cơ quan công an triệu tập, Huyên quanh co, phủ nhận hành vi tàn nhẫn với con riêng 3 tuổi của người tình.

"Việc xác định, tìm ra nơi ở và triệu tập đối tượng về cơ quan công an là cả quá trình gấp rút, liên hoàn, đặc biệt tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng Huyên" - điều tra viên cho hay.

Bị can Nguyễn Trung Huyên

Điều tra viên cũng cho biết đến bây giờ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi đối tượng Huyên có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá" không?... "Hoàn toàn không! Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản. Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Gã sống độc lập từ khá lâu, thuê nhà trọ nhiều nơi, trước khi cặp kè với mẹ bé A., một đặc điểm trong tính cách là gã khá lì lợm" - điều tra viên nhận định.

Ban đầu khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé A.. Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. phải đi bệnh viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi rằng chính do bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé gái và tài liệu điều tra dày công thu cập của Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an… đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải khai nhận hành vi tàn ác.