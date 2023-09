Người thuê chung cư mini bỏ hợp đồng thuê nhà nếu thấy nơi ở không an toàn

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa qua, không ít người chấp nhận hủy hợp đồng thuê nhà để di chuyển sang chỗ ở mới đảm bảo an toàn hơn. Trong khi đó, người đã mua căn hộ chung cư thì rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Chị Nguyễn Thị Oanh thuê ở một căn hộ chung cư mini khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, tháng 10 tới gia đình chị phải chuyển sang nơi ở mới và chấp nhận giá thuê cao hơn để đảm bảo an toàn hơn. Nguyên nhân là do căn hộ chung cư mini gia đình chị thuê không đảm bảo an toàn, lối thoát nạn cháy nổ nhỏ hẹp…

"Sau vụ cháy vừa qua, gia đình tôi rất lo lắng về vấn đề an toàn khi có cháy nổ. Nhận thấy nơi mình đang ở không đảm bảo an toàn, gia đình tôi phải tính hướng chuyển ngay, chấp nhận hủy hợp đồng thuê nhà và mất tiền cọc", chị Oanh.