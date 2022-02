Người thay thế HLV Park Hang Seo ở đội U23 Việt Nam có gì đặc biệt?

Năm 2015, HLV Gong Oh Kyun bắt đầu sự nghiệp khi làm trợ lý HLV ở đội Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau đó, ông về Hàn Quốc và bắt đầu làm việc cùng các lứa trẻ từ U17 đến U23. Trong đó, ông cùng đội U20 Hàn Quốc giành ngôi á quân thế giới vào năm 2019.

HLV Gong Oh Kyun có kinh nghiệm làm việc với nhiều lứa trẻ ở Hàn Quốc.

Sau khi HLV Shin Tae Yong nhận lời tới làm việc ở Indonesia, HLV Gong Oh Kyun nằm trong đội ngũ trợ lý. Ông làm trợ lý cho HLV Shin Tae Yong trong năm 2020, trước khi trở về làm trợ lý HLV ở CLB Seoul E-Land. Vì từng có thời gian làm việc ở Indonesia nên HLV Gong Oh Kyun có sự am hiểu nhất định về bóng đá Đông Nam Á.