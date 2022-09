Người thân nghẹn ngào chờ nhận dạng thi thể 23 người trong vụ cháy quán karaoke

Hàng chục người đứng chờ trước bệnh viện để nhận dạng thi thể của thân nhân. Ảnh: Chí Hùng.

Chiều 7/9, tiếng xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, về Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Tại hiện trường, nhiều người là thân nhân các nạn nhân có mặt khá sớm, chờ ngóng tin người thân. Nhiều người không cầm nổi nước mắt, gào khóc đòi vào trong, song xung quanh an ninh đã siết chặt. Cảnh sát phong tỏa khu vực, tiếp tục tìm kiếm vì nghi có người còn kẹt lại trong các phòng hát.

Đứng bên ngoài quán karaoke, ánh mắt thâm quầng, khuôn mặt khốc hác, chị Hà khóc nấc khi nhắc đến anh trai, 37 tuổi, vẫn chưa rõ tung tích. Mọi thông tin về người anh trai, một trong những khách tới karaoke chơi vào đêm hôm trước vẫn còn mù mờ.