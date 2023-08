Người thân kể lại giây phút phát hiện 4 mẹ con chết trong nhà tại Khánh Hòa

Trưa 24/8, dưới cái nắng gắt, rất đông người dân, hàng xóm đã đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình của 4 mẹ con xấu số tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Dù nắng gắt nhưng rất đông người đến chia buồn cùng gia đình.

Căn nhà nhỏ đặt 4 quan tài, khói nhang nghi ngút, di ảnh chị N.H.N.D (SN 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (SN 2002), H.N.K.G.M (SN 2009) và H.N.T. (SN 2013) cạnh bên nhau, cùng với những vòng hoa của hàng xóm, người thân, các em học sinh,.. đến chia buồn khiến ai cũng rơi nước mắt.

Chị Nhung thất thần khi nhìn di ảnh của chị gái và các cháu.

4 mẹ con chị D. được xác định nguyên nhân ban đầu là chết do Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Hải, huyện Cam Lâm) - chồng, cha của 4 nạn nhân đã sử dụng khí CO đầu độc khi đang ngủ để cùng chết. Tuy nhiên, Hải được cứu sống.

Tại lễ tang, chị Nguyễn Ngọc Mỹ Nhung (em ruột chị D.) cũng là người phát hiện 4 mẹ con chị D. chết tại nhà, không kìm được nước mắt trong suốt tang lễ. Gương mặt thất thần, khi có người hỏi thăm chị trả lời kèm những nấc nghẹn, không nói ra lời.