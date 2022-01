Người thân bé gái nghi bị bạo hành bức xúc chỉ ra điểm bất thường trong những lần nhập viện trước đây: Làm sao đứa bé 3 tuổi lại uống thuốc sâu, tưởng đinh là kẹo mà nuốt?

Khoa Nhi BV Xanh Pôn nơi cháu A đang được tích cực cứu chữa

Những điểm bất thường



Chị cho biết, gia đình bên nội đã nhiều lần đón cháu về nhà, không để mẹ nuôi, nhưng chỉ được vài lần rồi mẹ cháu lại đón đi.



Từ khi cháu ở với mẹ thì cháu liên tục phải nhập viện.



Người bác chia sẻ, lần đầu tiên nhập viện sau khi về ở với mẹ cháu có dị vật trong mũi, nhưng mẹ cháu cứ bảo cháu bị bệnh lý. Lần thứ 2 khi đang ở nhà nhận được tin cháu bị ngộ độc, khi lên BV Thạch Thất thì cháu đã được đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương.



Tại đây, cháu được xác định ngộ độc thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, chị Huyền thắc mắc rằng tại sao cháu uống được thuốc sâu bởi một đứa trẻ 3 tuổi không thể tự uống được như thế.



Dẫu vậy, thời điểm đó vì vẫn muốn hàn gắn tình cảm giữa 2 vợ chồng nên gia đình không làm lớn chuyện.



Đến lần tiếp theo, cháu mới sang ông bà nội chơi về với mẹ được nửa tháng thì tiếp tục nhập viện với 3 cái đinh trong đường tiêu hóa, trong đó 1 cái ở cổ họng, 2 cái còn lại đã trôi xuống hậu môn. Theo chị Huyền, mẹ bé A. đã giấu không cho gia đình biết chuyện này. Tuy nhiên khi gia đình nắm được và gọi điện hỏi, thì mẹ bé trả lời rằng bé tưởng là kẹo nên nuốt (!?).



"Làm gì có chuyện một đứa trẻ 3 tuổi tự uống thuốc trừ sâu, rồi tưởng đinh là kẹo mà nuốt?", chị Huyền bức xúc.

Chị Huyền. - bác ruột cháu bé.

Bác dâu uất ức đến rơi nước mắt



Hôm qua (17/1) khi làm về thì nhận tin cháu đang hôn mê sâu và nghi có 9 cái đinh trong đầu. Chưa dừng lại đó, trên người cháu lúc này đang có thêm vết thương khác nhưng đã được tháo bột.

Kề về những gì cháu gái mình đã trải qua, người bác dâu không kìm được nước mắt.

Bác bé gái 3 tuổi bức xúc lên tiếng về những lần bé nhập viện

Sau những gì xảy ra với cháu A, gia đình rất bức xúc, chị Huyền cho biết, mỗi lần chị về quê 3 đứa cháu đều vui vẻ, khỏe mạnh. Nhưng từ sau khi mẹ đón đi, cháu liên tục xảy ra chuyện.



Sau 2 lần cháu A. nhập viện, nhiều lần chị Huyền đã nói chuyện với mẹ bé rằng: "Nếu không nuôi được con thì trả về đây, đừng hành hạ cháu". Tuy nhiên, người mẹ trả lời rằng: "Chị nghĩ gì bảo em hành hạ con em".



Thế nhưng hết bệnh nọ đến bệnh kia một đứa bé 3 tuổi lấy nhầm đinh cho vào mồm nghĩ rằng đó là kẹo thử hỏi đứa bé nào làm thế.



Tuy hiện tại gia đình chưa dám khẳng định điều gì nhưng người bác dâu cho biết, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại công bằng cho cháu, cháu còn quá bé mà phải chịu cảnh tượng như thế này.

Chiều ngày 17/1, Khoa Cấp cứu của BV Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.



Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.



Khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì.



Lãnh đạo BV cũng cho biết thêm, trước đó khoảng 3 tháng, bé A. từng hôn mê sâu do ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 tháng sau đó, bé gái tiếp tục phải nhập viện ở Thạch Thất do có dị vật đường tiêu hóa.



Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, bé A. nhập viện tới 3 lần.



Cũng theo bác sĩ tại BV, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bé A. kêu đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. 2 ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày nôn 3 lần. Trước thời điểm vào viện khoảng 30 phút, bé nôn thêm 1 lần và bắt đầu lơ mơ. Khi vào tới viện, bé đã hôn mê và co giật.



Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất.