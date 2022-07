Người thân bé 8 tuổi bị mẹ ghẻ bạo hành tử vong đề nghị xét xử công khai

Trong nội dung đơn, người thân của cháu bé 8 tuổi nêu: Cháu Nguyễn Thái Vân An (sinh ngày 28/06/2013 - đã chết) trong vụ án Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố về tội "Giết người" theo điểm b, n, i Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS) và tội "Hành hạ người khác" theo điểm a, Khoản 2 Điều 140 BLHS.

Bé Vân An (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác theo điểm a, Khoản 2 Điều 140 BLHS và tội "Che giấu tội phạm" theo điểm b, Khoản 1 Điều 389 BLHS.

Theo dự kiến, sáng ngày 21/7/2022, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử kín.

Nói về quyết định xét xử kín vụ án của TAND TP.HCM, người thân nạn nhân cháu Vân An trình bày: "Sau khi xảy ra vụ án của cháu tôi - Vân An bị con quỷ dữ đội lốt người Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ dã man như thời trung cổ dẫn đến tử vong, ngày 30/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và cho đây là vụ án điểm để phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm trẻ em.