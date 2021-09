Người Sài Gòn luôn lạc quan trong MV mới của Lâm Vũ

Qua đó, tôi tin càng làm thiện nguyện thì càng có phước báu để tiếp tục làm việc thiện nguyện! Vì vậy, những anh chị em đóng góp cho chúng tôi thì chưa bao giờ đòi sao kê… Tự bản thân tôi và hội Chân tình báo cáo lại kết quả cụ thể số tiền trao đi đâu, trao bao nhiêu… của quá trình thiện nguyện đến các anh chị ấy. Lý do rất đơn giản là: niềm tin trao đi thì phải nhận lại niềm tin chính xác!”.

Trận dịch Covid này cũng vậy, từ hành trình cứu trợ cụ thể mỗi ngày mà tôi không kêu gọi nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân khắp nơi, đã chung tay gửi rất nhiều hiện kim. Gửi gắm chúng tôi mua thêm gạo, sữa và nhu yếu phẩm để việc cứu trợ được nhân rộng khắp, thắp sáng lên hi vọng: mọi người không ai bị bỏ lại phía sau trong trận đại dịch này.

Chia sẻ thêm, Lâm Vũ nói: "Thông qua ca khúc này, tôi cũng muốn nói rằng không có khó khăn nào ngăn được mọi người đến với nhau bằng tấm lòng nhân ái. Mỗi người đều có thể giúp nhau bằng khả năng và cách của riêng mình. Nguời Sài Gòn luôn lạc quan, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng nở nụ cười thật hiền hòa và chân tình!

Qua đây, Lâm Vũ xin gửi lời cảm ơn những anh chị tuyến đầu đã hi sinh niềm vui bên gia đình và sức khỏe trong 3 tháng qua để chăm lo cho bà con an toàn nhất một cách có thể. Chúng em hội Chân tình xin làm những hành động nhỏ nhoi, trao gửi những phần quà thiết thực đến với các anh chị và có niềm tin tuyệt đối vào anh chị với tinh thần quyết thắng! Vũ tin là với thái độ sống tích cực, chúng ta sẽ chế ngự được dịch bệnh và sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường. Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an vượt qua cơn đại dịch!”.

MV Người Sài Gòn:

Mai Thủy