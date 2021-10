Người Sài Gòn in chứng nhận tiêm chủng lên thẻ nhựa

Theo lời người bán, kích thước thẻ nhựa khi in ra sẽ tương đương thẻ ngân hàng. Thẻ được làm từ chất liệu PVC chịu nước và bền với thời gian.

Tuỳ theo chất liệu in mà giá cả có thể khác nhau. Trong một nhóm Facebook của chung cư Celadon City Tân Phú, một người rao dịch vụ in mã QR lên thẻ nhựa với giá 40.000 đồng/thẻ, chưa bao gồm dây đeo và bao nhựa đựng thẻ.

Những ngày gần đây, trên các hội nhóm ở TP.HCM, nhiều người cung cấp dịch vụ in mã QR có thông tin tiêm vắc xin lên thẻ cho người có nhu cầu. Việc này nhằm giúp người dân không phải đưa điện thoại ra khi cần trình thông tin cho cơ quan chức năng.

Trong khi đó, trong nhóm chat Zalo của chung cư 8X Đầm Sen (Tân Phú), một người cũng rao dịch vụ in mã QR chứng nhận tiêm cho cư dân nhưng chỉ in lên giấy màu. Chi phí in trên giấy và bao nhựa, dây đeo được tính giá 70-80 ngàn đồng/bộ tuỳ loại.

“Thẻ này đeo trên người, rất tiện khi cần cung cấp thông tin, không cần phải móc điện thoại ra. Tiện dụng nhất là với chị em phụ nữ hay cất điện thoại trong ví hoặc cốp xe”, người bán tên H. ở chung cư cho biết.

Chỉ mới buổi sáng Chủ nhật 3/10, anh này đã “chốt đơn” được khoảng 40 chục thẻ cho khu cư dân trên dưới 1.000 người.

Hôm qua, diễn viên Hồ Bích Trâm cũng đăng lên trang Facebook cá nhân cho biết đã in chứng nhận tiêm vắc xin của cô lên giấy, sau đó ép nhựa.