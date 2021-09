Người Sài Gòn bắt đầu mua sắm online dễ hơn

Ở kênh siêu thị, các hệ thống như Bách hoá Xanh, Co.op Mart, Vinmart+ đều lập Zalo cho từng cửa hàng để người dân tiện mua sắm.

Như chị Thanh My kết bạn với tài khoản Zalo của siêu thị Co.op Mart Hoà Bình (Tân Phú). Sau đó, chị vào trang web của hệ thống siêu thị, chọn hàng hoá ghi ra giấy và gửi ảnh cho siêu thị.

“Cách làm này khá thủ công, hơi bất tiện nhưng có còn hơn không”, chị My chia sẻ. Đặt hàng vào sáng 30/8, chị My nhận được hàng chiều hôm đó, một tốc độ khá nhanh trong giai đoạn này. Dù vậy, hôm 31/8 chị đặt tiếp thì 2/9 mới giao, tuỳ thời điểm. Hàng hoá không đủ so với đơn hàng chị My cần và phải thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng.

Bách hoá Xanh và VinMart+ thì lập các nhóm chat Zalo cho từng cửa hàng riêng lẻ. VinMart+ những ngày đầu đặt hàng bằng cách chat trực tiếp trong nhóm khá mất thời gian và khó quản lý, nay đã chuyển sang link đặt hàng chung cho cả hệ thống, vận hành trơn tru. Riêng Bách hoá Xanh cho khách điền vào biểu mẫu để mua nhu yếu phẩm.