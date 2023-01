Người phúc mỏng, phận bạc càng già càng nghèo khổ trên mặt có 4 thứ này: Ai không có thật đáng chúc mừng

Cằm ngắn mà nhỏ

Người nào có cằm vừa ngắn lại vừa nhỏ, dù gương mặt có cân đối, da dẻ hồng hào, dáng vóc dễ coi đến mấy thì cũng nghèo khổ suốt cuộc đời. Đặc biệt là vào độ tuổi vãn niên, khi người khác được nhàn nhã hưởng phúc thì họ vẫn phải lao tâm khổ tứ vì tiền bạc.

Nguyên nhân đôi khi không phải do họ mà do con cái, gia đình hoặc do người bạn đời đem lại. Nhưng tựu chung là họ làm một thì tiêu mười, nên chẳng tích lũy được bao nhiêu, cả một đời người lúc nào cũng "vật vã vì tiền".