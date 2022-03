Người phụ nữ vui mừng nhận lại chiếc ví và sổ tiết kiệm 200 triệu đồng

Ngày 17/3, sau khi xác minh, Công an xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã tiến hành trao trả tài sản đánh rơi cho chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1981, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An).