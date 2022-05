Người phụ nữ thoát chết hy hữu sau 7 ngày rơi xuống vực sâu Yên Tử

Nạn nhân kể lại sự việc hy hữu sau khi được cứu sống (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử cung cấp).

Cũng theo bà Liên, sau khi nghỉ một lúc bà Liên đứng dậy để đi tiếp thì bị tụt huyết áp, bị choáng và ngã xuống khu vực phía dưới khoảng 30 m; rất may bà rơi vào khu vực có nhiều cây nên không xảy ra chấn thương nặng.

Bà Liên cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự cố bà có kêu cứu và tìm cách bám vào thân cây nhưng không may bị rơi xuống thêm một đoạn nữa và bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu nhưng do điểm rơi xuống quá sâu, trong khi thời tiết những ngày này tại khu vực gió to và mưa nên không ai nghe thấy.