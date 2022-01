Người phụ nữ tại TP.HCM suýt tử vong sau khi phá thai 15 tuần bằng thuốc

Ca phẫu thuật tiến hành lúc nửa đêm và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Bác sĩ nhận thấy mô nhau xâm lấn vào lớp cơ tử cung, nghi nhau cài răng lược, sản phụ đang rối loạn đông máu. Do đó, phải cắt tử cung hoàn toàn để giữ tính mạng bệnh nhân.



Bệnh nhân mất khoảng 2.000 ml máu, phải truyền 10 đơn vị hồng cầu đậm đặc, 12 đơn vị huyết thanh tươi, 8 đơn vị kết tủa lạnh, 1 kit tiểu cầu.



Sản phụ cho biết, trước đó chị đã đi khám ở phòng khám đa khoa tư nhân, thai được 15 tuần trên vết mổ cũ. Chị được tư vấn bỏ thai bằng thuốc và ngậm các viên thuốc (không rõ loại). Sau đó, sản phụ đau bụng nhiều, thai sẩy, kèm chảy máu ồ ạt và chuyển đi cấp cứu.



Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện tiếp nhận ca cấp cứu nguy kịch do phá thai không an toàn. "Riêng trường hợp trên, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã có thể tử vong", bác sĩ Hằng cho biết.

Thai càng lớn, nguy cơ khi phá thai càng cao. Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo, người bệnh tìm đến các cơ sở phá thai không đủ điều kiện an toàn sẽ dẫn đến nhiều tai biến, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh sản của người phụ nữ.



Trong đó có nhiều nguy cơ nguy hiểm tính mạng như: Sốc mất máu do băng huyết khi sảy thai; Vỡ tử cung; sót thai, sót nhau; nhiễm trùng; vô sinh…



“Tâm lý lo lắng, sợ người khác biết đến khiến nhiều phụ nữ tìm đến những cơ sở phá thai không đủ điều kiện an toàn”, bác sĩ CKI. Nguyễn Thị Sa Giang, Phó khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Hùng Vương cho biết.



Do đó, để đảm bảo tính mạng và sức khỏe, chị em phụ nữ nên phá thai an toàn tại các cơ sở y tế đạt chuẩn và theo phân tuyến của Bộ Y tế. Những cơ sở này có đầy đủ các trang thiết bị, nhân lực xử trí cấp cứu kịp thời.



Hiện nay, phá thai nội khoa bằng thuốc và ngoại khoa đều tiềm ẩn tai biến từ nhẹ đến nặng. Phá thai khi thai càng lớn, nguy cơ tai biến càng cao, đặc biệt khi thai to trên 12 tuần. Các trường hợp nguy cơ cần được khảo sát, đánh giá thật cẩn thận.



Bác sĩ Sa Giang cho biết, tại các bệnh viện, thông tin người bệnh luôn được bảo mật. Do đó, sản phụ cần bỏ thai nên cân nhắc và đến các bệnh viện chuyên khoa để phá thai an toàn, bảo vệ tính mạng chính mình.