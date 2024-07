Người phụ nữ quyền lực đứng sau Taylor Swift

Không gì có thể phủ nhận Taylor Swift là siêu sao nhạc pop số một thế giới hiện nay. Sở hữu độ nổi tiếng và sự giàu có bậc nhất, người đẹp tóc vàng vẫn cố gắng duy trì hình ảnh người phụ nữ tốt đẹp, lành mạnh trong nhiều năm.

Để có được điều đó, ngoài năng lực và cá tính riêng của Taylor, không thể phủ nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm. Trong đó, nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất là người đại diện Tree Paine.



Tree Paine là người đại diện cho Taylor Swift trong 10 năm qua. Ảnh: Getty Images.

Tree Paine là ai?

Tree Paine (sinh năm 1971 hoặc 1972) là chuyên gia quan hệ công chúng người Mỹ. Dù được Wall Street Journal gọi là “một trong những người quyền lực nhất ngành giải trí”, cô lựa chọn lối sống kín tiếng. Điều làm nên tên tuổi của Paine là trở thành người đại diện cho Taylor Swift vào một thập kỷ trước.

Giống như Taylor, Paine bắt đầu sự nghiệp ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, Mỹ. Cô có kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc trong các hãng thu âm, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như No Doubt, The Wallflowers, Snoop Dogg, Nine Inch Nails và Marilyn Manson.

Theo The Cut, Paine có thời gian làm việc tại Học viện Âm nhạc Đồng quê. Từ năm 2007, cô là phó chủ tịch cấp cao phụ trách quảng cáo tại Warner Music Nashville. Năm 2013, cô đảm nhận vai trò giám sát mọi hoạt động quảng bá cho bộ phận Christian and Country của Warner Music Group.

Đến năm 2014, cô tuyên bố rời rời Warner Music để thành lập công ty quan hệ công chúng của riêng mình, Premium PR. Khách hàng đầu tiên và duy nhất của Paine là Taylor Swift.

“Không có một chuyên gia quan hệ công chúng nào ở New York, Los Angeles hay Nashville lại không muốn nắm bắt cơ hội được làm việc với một người tài năng như Taylor Swift và nhóm quản lý của cô ấy”, Paine được cho là nói vào tháng 4, theo nguồn tin của New York Post.