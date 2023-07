Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị chồng dùng dao nhọn phóng xuyên lưng

Trong lúc nóng giận vì có hơi men, ông Nguyễn Quang H. đã dùng dao nhọn phóng trúng người bà L. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng con dao vẫn găm trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an xã Khánh Vĩnh Yên đã phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.