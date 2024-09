Người phụ nữ ở Hà Nội mất 700 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi giả danh công an

Ngày 4/9, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Theo đó, ngày 28/8, Công an phường Kim Liên tiếp nhận đơn trình báo của bà T. (SN 1966; trú tại quận Đống Đa) về việc nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an tỉnh Thái Bình.