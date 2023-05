Người phụ nữ ở Gia Lai bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng

Ngày 6/4/2023, bà Trâm đã thanh toán số tiền 600 triệu đồng, song với số tiền 1,75 tỷ đồng còn lại thì bà Trâm liên tục viện các lý do để từ chối trả tiền. Nhận thấy bà Trâm có ý định chiếm đoạt số tiền này nên ngày 24/4/2023, bà Giang viết đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.

Còn đối với trường hợp của bà Trần Thụy Quỳnh C., trong thời gian từ ngày 18/01/2022 đến ngày 2/3/2022, bà C. có cho bà Trâm mượn tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Bà Trâm nói với bà C. là mình cần tiền để đầu tư kinh doanh, sau khi đầu tư vài tháng bán có lời sẽ trả lại đầy đủ hoặc khi nào bà C. cần tiền cứ báo cho Trâm thì Trâm sẽ trả lại. Song, từ tháng 10/2022 đến nay, bà C. nhiều lần yêu cầu Trâm trả tiền song không được.