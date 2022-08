Người phụ nữ ở Bắc Giang bị sát hại: Nghi phạm chết do uống thuốc diệt cỏ

Ngày 20/8, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo, khoảng 1h45 cùng ngày, tại đoạn đường thuộc thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, chị N.T.L (SN 1982, trú tại thôn Cả Am) trên đường về nhà đã bị một đối tượng đi xe ô tô sử dụng dao chém bị thương nặng.

Qua công tác tổ chức điều tra vụ việc, bước đầu xác định Đinh Hữu Hải (SN 1981, trú tại tổ dân phố Hoà Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) có liên quan đến vụ án. Sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tân Yên báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tân Yên truy tìm đối tượng.