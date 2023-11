Người phụ nữ nhận lại số tiền lớn sau hơn 3 năm lưu lạc do chuyển khoản nhầm

Tối 20/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa nhận được lá thưcảm ơn của chị Lê Thu Thuỷ (ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo đó, ngày 30/7/2020, chị Thuỷ có chuyển khoản nhầm số tiền 50 triệu đến một tài khoản mở tại ngân hàng Indovina. Khi đó, chị Thuỷ có làm việc với ngân hàng và đề nghị phong tỏa số tiền trên, đồng thời hỗ trợ liên hệ với chủ tài khoản để nhận tiền.

Do không liên lạc được với chủ tài khoản, phía ngân hàng đề nghị chị Thuỷ trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, thời điểm đó dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Hà Nội, chị Thuỷ chưa đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc.