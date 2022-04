Người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản

Trong tổng số 36,4 triệu người nói trên có 26% trong tổng dân số nam của Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ lớn tuổi ở Nhật Bản đang dần đạt đến mức 1/3 - chiếm 32% dân số.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản hiện là 87,45 đối với nữ giới và 81,41 đối với nam giới. Đây đều là những con số cao kỷ lục, theo số liệu thống kê công bố vào tháng 7/2020.

Người Nhật không chỉ sống thọ mà còn khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp. Theo xếp hạng của World Health Ranking năm 2014, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia.

Thanh Bình (lược dịch)